tmw Inter-Samardzic, l'affare resta in stand-by: la ricostruzione dell'accaduto

Permane la situazione di stallo tra l'Inter e Lazar Samardzic, con il calciatore che in queste ore ha fatto ritorno a Udine in attesa di capire se arriverà o meno un accordo con il club nerazzurro. Come raccolto da TMW, il problema tra il centrocampista e l'Inter non è sorto per via di una richiesta di commissioni più alte da parte del padre del calciatore, bensì da questioni di natura pratica: Samardzic sr. si sarebbe indispettito per aver trovato i documenti pronti con tutte le commissioni riconducibili a Rafaela Pimenta, ex agente del calciatore, mentre avrebbe voluto una divisione dei compensi al 50% formalizzata ufficialmente. Da qui è sorto l'inghippo con i nerazzurri.

Si prova a ricucire

Nelle ore successive il padre si sarebbe presentato in sede da solo per sistemare la situazione dopo la separazione da Pimenta. L'Inter, dal canto suo, non vorrebbe mettersi contro l'ex agente ma nemmeno far saltare l'affare. Le parti sono tuttora al lavoro per trovare una quadra che accontenti tutti.