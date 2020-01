Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter sta trattando con il Chievo Verona il giovane centrocampista classe 2001 Ibrahim Karamoko. Il giocatore ivoriano ma naturalizzato francese viene indicato come uno dei migliori prodotti del vivaio clivense e ha già esordito in Coppa Italia con la prima squadra lo scorso agosto contro il Ravenna. Le parti sono vicine e presto i nerazzurri potrebbero annunciarlo come nuovo giocatore per la Primavera.