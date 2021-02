Primavera, rissa Torino-Fiorentina: Karamoko squalificato fino al 30/04. 5 giornate per Agostinelli

La rissa di Torino-Fiorentina Primavera non resta senza conseguenze. Dal Giudice Sportivo emergono le decisioni in merito ad Ibrahim Karamoko, centrocampista granata, e Vittorio Agostinelli, giovane gigliato. Per Karamoko: "squalifica fino al 30 aprile 2021 per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per avere, al 17° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un calciatore avversario con un calcio alla caviglia e successivamente con uno schiaffo a viso mentre questi era in terra a seguito del calcio ricevuto; inoltre, entrato in contatto con un altro calciatore avversario, lo attingeva al viso con uno sputo e, nella colluttazione che ne scaturiva, lo afferrava al collo colpendolo con un pugno al viso e con un calcio di striscio all'altezza del petto". Per quanto riguarda Agostinelli invece sono 5 le giornate di squalifica: "per avere, al 17° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con uno schiaffo al viso un calciatore avversario e, nella successiva colluttazione, sferrato un pugno al medesimo colpendolo al volto". Due giornate di squalifica e 500 euro di multa anche per Alberto Aquilani.