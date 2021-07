Torino, Karamoko non convince Juric: il centrocampista classe 2001 andrà in prestito

Si concluderà a breve l'avventura in prima squadra del Torino di Ibrahim Karamoko per quest'anno. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il giovane classe 2001 non avrebbe convinto Ivan Juric e avrebbe lasciato il ritiro di Santa Cristina. Il centrocampista andrà in prestito per acquisire esperienza visto che piace molto sia in B che in C.