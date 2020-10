tmw Italia, Lazzari ko per un problema al flessore: torna a Formello. Guai anche per Inzaghi

Tegola per la Lazio e per la Nazionale di Roberto Mancini: Manuel Lazzari ha accusato un problema al flessore nell'allenamento di oggi e dovrebbe lasciare il ritiro azzurro per tornare a Formello. Notizia particolarmente grave per i biancocelesti, che sono in grave emergenza difensiva, tanto che si era parlato anche di ritorno alla difesa a quattro con Lazzari laterale destro.