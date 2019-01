Fonte: Andrea Losapio

La Juve ci prova, subito, per Aaron Ramsey. Il club bianconero, secondo quanto raccolto da TMW, ha infatti offerto all'Arsenal 10 milioni di euro per il centrocampista gallese, che con la Juve ha già un accordo per l'estate. I Gunners hanno risposto in modo negativo: Unai Emery vuole infatti puntare ancora su Ramsey, nonostante a Londra sia atteso entro le prossime 72 ore Denis Suarez, centrocampista in arrivo dal Barcellona.