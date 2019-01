Fonte: da Milano, Ivan Cardia

Moussa Sissoko e Housseine Kharja sono appena arrivati a Milano e stanno incontrando adesso la Juventus. Motivo del summit il futuro di Mehdi Benatia: il centrale, come raccontato in precedenza, è oggetto della richiesta dell'Al Duhail in Qatar oltre che richiesto in mezza Europa. La volontà del giocatore è quella di lasciare subito Torino.