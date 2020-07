tmw Juventus, nuovi contatti De Sciglio-Barcellona. L'addio è possibile

Il Barcellona ha deciso di non accettare l'approdo di Mattia De Sciglio dalla Juventus nello scambio fra Arthur e Pjanic, ma pare non avere ancora accantonato l'idea di prendere il terzino destro dai bianconeri. Negli ultimi giorni ci sono stati nuovi contatti per il difensore, valutato circa 10 milioni di euro. C'è il semaforo verde della Juventus che, da par suo, potrebbe far rientrare Luca Pellegrini per la fascia sinistra.