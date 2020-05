tmw Kurzawa a parametro zero: ecco la sua richiesta. In Serie A lo valutano Napoli e Inter

Valutazioni in corso per Layvin Kurzawa, laterale sinistro in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain. Il classe 1992 non rinnoverà il suo contratto e si sta guardando intorno. Non mancano i club interessati e anche nel nostro campionato ci sono un paio di società che stanno valutando il suo ingaggio: il calciatore è stato proposto al Napoli (che prima, però, deve cedere Ghoulam) e all'Inter.

I costi - La richiesta di Kurzawa è quella di un contratto da 4/4.5 milioni di euro netti a stagione. Essendo però un parametro zero, per mettere le mani sul terzino sinistro serviranno anche 8/9 milioni di euro tra commissioni per i suoi procuratori e bonus alla firma.

Nella stagione 2019-2020, per Kurzawa si contano 23 presenze con un gol e due assist con la maglia dei parigini.