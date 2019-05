TMW - La Juve e il futuro: Agnelli è in Lega a Milano per l'Assemblea

Fonte: da Milano, Antonio Vitiello

Sono ore frenetiche per decidere il futuro delle grandi panchine di Serie A. Tra queste, dopo il terremoto di ieri sera, anche la Juventus: non ci sarà, almeno questa mattina, il rendez vous tra Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli. Il Presidente della Juventus è infatti arrivato in Lega Calcio a Milano per l'Assemblea di Lega.