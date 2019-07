Fonte: dal nostro inviato, Riccardo Caponetti

Jony Rodriguez è sempre più vicino a essere ufficialmente un giocatore della Lazio. Lo spagnolo, dopo i problemi avuti tra i biancocelesti e il Malaga, si è infatti presentato questa mattina alla clinica Paideia per le visite mediche di rito e successivamente partirà per il ritiro di Auronzo di Cadore. Presente anche Milan Badelj per i test fisici di inizio stagione.