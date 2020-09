tmw Lazio, Lotito: "Arriverà qualcos'altro dal mercato. L'anno scorso ci siamo accontentati"

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato a margine della presentazione della squadra femminile: "Vogliamo cercare di fare il meglio possibile, non giochiamo da soli e ci sono fattori imponderabili. L'anno scorso sicuramente avevamo una condizione per pretendere qualcosina in più ma poi ci siamo accontentati obtorto collo (malvolentieri ndr). Quest'anno stiamo cercando di fare tesoro dell'esperienza maturata integrando l'organico".

Cosa manca alla Lazio?

"Lo vedremo alla fine del mercato. Abbiamo preso un centrocampista, un portiere, un attaccante, un esterno e vedrete che arriverà altro".

A cosa può puntare questa rosa?

"I programmi sono una cosa, la realtà un'altra. Voglio mettere in condizioni la squadra per dare il massimo ma in campo non ci vado io. La prima squadra ha le possibilità tecnico-agonistiche per esprimersi al meglio".