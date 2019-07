Fonte: dal nostro inviato, Riccardo Caponetti

Stefan Radu sta svolgendo in questi minuti le visite mediche di inizio stagione con la Lazio alla clinica Paideia. Il difensore rumeno nel pomeriggio lascerà poi la capitale per raggiungere il resto della squadra ad Auronzo di Cadore per il ritiro pre stagione. Questa la foto di Tuttomercatoweb.com.