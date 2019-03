Fonte: dal nostro inviato, Ivan Cardia

Robbie Fowler, Club Ambassador del Liverpool, ha parlato in zona mista a Nyon dopo aver pescato il Porto ai quarti di finale: “Penso che sarà molto complicato, come club penso che l’anno scorso abbiamo ottenuto grandi risultati. Dovremo lottare e spero che riusciremo a passare. Il Porto la migliore da prendere? Penso che in realtà abbiano ottimi giocatori. Non penso che il Porto sarà una vittima sacrificale”.