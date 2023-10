ufficiale Michel torna in panchina. Prende il posto di Fowler alla guida dell'Al-Qadisiyah

Cambio alla guida dell'Al-Qadisiyah. Il club di seconda divisione saudita, attualmente secondo in classifica (sei vittorie e due pareggi in otto partite) ha deciso a sorpresa di esonerare Robbie Fowler, che era in carica dallo scorso giugno. Al posto dell'ex attaccante inglese arriva Michel, tecnico di grande esperienza che è reduce dall'avventura non proprio entusiasmante sulla panchina dell'Olympiacos.