UFFICIALE: Si muovono anche i club di 2ª divisione saudita: l'Al Qasidiah dà la panchina a Fowler

Si muovono anche i club di seconda divisione saudita: l'Al-Qadisiah ha trovato l'accordo con Robbie Fowler. Lo storico attaccante del Liverpool, oggi 48 anni, sarà il nuovo allenatore. Si tratta della sua quarta parentesi in questa veste, dopo le esperienze in Thailandia (Muangthong, come giocatore-allenatore), Australia (Brisbane Roar) e India (East Bengal).