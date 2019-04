TMW - Manchester United su Cancelo, indeciso se rimanere alla Juve

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Manchester United ha messo nel mirino Joao Cancelo, terzino della Juventus arrivato solamente la scorsa estate dal Valencia dietro il pagamento di circa 40 milioni di euro. La posizione del portoghese a Torino traballa, anche in virtù dell'esclusione della gara decisiva contro l'Ajax: dopo un ottimo inizio, Cancelo è diventato sì titolare, ma non certo inamovibile, con De Sciglio che in più di un'occasione gli ha tolto la maglia da titolare.

PRESSIONE UNITED - Così la sua permanenza è sempre più in bilico. Da valutare l'opportunità, per la Juventus, di cederlo. Se dovesse rimanere Allegri, allora potrebbe finire sul mercato senza troppi rimpianti (e dietro al pagamento di una quarantina di milioni). Questo perché il miglioramento di Cancelo è rimasto in prospettiva, senza riuscire a dare quella continuità di rendimento che da lui si sarebbe aspettati dopo l'esclusione al Mondiale scorso.