tmw Messi fuori dal Barça? Il 10 più tentato da Guardiola che dall'Inter

vedi letture

Il richiamo di Pep Guardiola è più forte di quello dell'Inter. Lionel Messi ieri ha spaventato il Barcellona, spiegando al nuovo tecnico Koeman che in questo momento si vede più fuori il progetto tecnico blaugrana che dentro. Anche se sa che un'eventuale separazione sarebbe complicata e forse persino impossibile, visti i costi dell'operazione.

L'Inter sogna. Ma, secondo quanto arriva dalla Catalogna, non è la prima opzione: dall'entourage della Pulce, infatti, fanno sapere come la pista nerazzurra sia la meno fattibile. Leo deciderà nei prossimi giorni quale sarà il suo futuro ma, se dovesse davvero lasciare il Barça, sarebbe più tentato da altre strade. Per dirne una, la suggestione di raggiungere il suo mentore al Manchester City e confrontarsi con la Premier League, più che sbarcare in Italia per tornare a sfidare CR7 con la maglia nerazzurra. E alla finestra, come ha lasciato intendere Wagner Ribeiro ieri, c'è sempre il Paris Saint-Germain, che da par suo sogna di riformare l'attacco con Neymar.