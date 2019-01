Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rinforzo immediato per la corsia sinistra del Milan: Leroy Abanda, terzino sinistro di 18 anni, arriva subito e non a giugno prossimo. Per lui un contratto di quattro anni e mezzo. Il difensore centrale classe 2000 Tiago Djalò e il laterale francese si sottoporranno alle visite mediche già nei prossimi giorni.