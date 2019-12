Fonte: dall'inviato Arturo Minervini

Una decisione potrebbe arrivare durante Brescia-Lecce (qui le dichiarazioni in arrivo dal Comune di Napoli), ma in questo momento cresce la possibilità che Napoli-Parma si disputi in un orario diverso rispetto a quello programmato (18.00 di questo pomeriggio, ndr). Stando a quanto da noi raccolto in questo momento la terza via, oltre al rinvio e alla disputa a porte chiuse, è quella che acquista sempre più consistenza ora dopo ora.