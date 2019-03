Edizione odierna del TMW News interamente dedicata al campionato che torna dopo la pausa per le Nazionali. In primo piano tre partite: Sampdoria-Milan, Fiorentina-Torino e Udinese-Genoa. Molti i temi, dai protagonisti in campo fino al mercato, con contributi e interviste video a Kouamé, Romero e tanti altri. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.