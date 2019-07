TMW News - Serie A, avvio col botto. Lazio, sogno Champions

TMW News particolarmente ricco, con vari contributi realizzati a Milano in occasione della presentazione dei calendari di serie A: si inizia parlando delle grandi partite subito, in avvio di torneo, per poi analizzare il mercato delle big, Juve in testa. Spazio poi alla Lazio, alla Fiorentina che ha praticamente chiuso l'affare Boateng, al Brescia e al Sassuolo.

