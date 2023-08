tmw Non solo Nzola, rivoluzione Fiorentina in attacco: ottimismo per Beltran, le cifre

Non solo Nzola, perché la Fiorentina è vicina a mettere a segno un altro colpo per il proprio reparto d'attacco, operando quella che ha tutti i tratti di una vera e propria rivoluzione. Non è ancora chiuso l'affare con il River Plate per il classe 2001 argentino Lucas Beltran, ma si respira grande ottimismo.

Secondo quanto appreso da TMW, l'affare si è sviluppato intorno a una richiesta economica da 20 milioni di euro dei Millonarios: parti al lavoro per limare le ultime distanze e rendere realtà un trasferimento su cui (come Infantino) c'è impresso il marchio Burdisso. E contemporaneamente avanza anche la trattativa con l'Hertha Berlino per Oliver Christensen, nome che ha superato adesso Grabara come volto nuovo per la porta.