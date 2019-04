Joseph Dayo Oshadogan, primo calciatore di colore a vestire la maglia azzurra della Nazionale Under21 nel lontano 1996, torna ai tempi della sua convocazione. "C'era un grande allenatore, la buonanima di Cesare Maldini, una persona di calcio, tutta di un pezzo, d'altri tempi. Mi convocò facendo il suo lavoro, seguendo le sue valutazioni, senza fattori esterni. È partito tutto nella normalità, l'ho vissuta come un qualsiasi ragazzo che mi ha preceduto o succeduto. Come un diciannovenne, contentissimo di rappresentare l'Italia. Mi sento italiano, non sono mai stato in Nigeria nonostante il doppio passaporto. Ho madre italiana, nonno italiano...".

E poi?

"Si è scatenato questo bailamme perché ero il primo che vestiva l'azzurro. Fu una cosa grande, io l'ho scoperto mentre ero già lì, è stato forte. Meno male che mediaticamente il 1996 non era il 2019, con Internet e i social".