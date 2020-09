tmw Pjanic lascia Torino e saluta i tifosi della Juve: "Vi auguro il meglio". Il video

Miralem Pjanic saluta Torino per sposare il progetto del Barcellona: il bosniaco oggi è passato alla Continassa per l'ultima raccolta dei propri effetti personali e per i saluti di sito, ma il nostro inviato lo ha intercettato all'Aeroporto di Caselle. Gentile come sempre, l'ex regista bianconero ha mandato un breve messaggio ai tifosi: "Un saluto e vi auguro tutto il meglio", di seguito il video.