Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di TMW Radio, lo storico ex medico della Nazionale italiana e presidente dell'associazione italiana medici del calcio (LAMICA), Enrico Castellacci, ha ribadito anche quella che - ad oggi - sarebbe la prassi nel caso in cui venisse individuato un giocatore positivo durante i prossimi controlli: "Finisce tutto. Vanno in quarantena tutti i giocatori, la squadra non può fare il ritiro e il campionato non inizia. Siamo alle solite".

Quindi dovrebbero fare un maxi-ritiro di 3 mesi?

"So che è stato proposto di seguire il modello tedesco, e lì c'è la precisa volontà di continuare. Il giocatore va in quarantena per due settimane, finché non rientra ad allenarsi. Gli altri proseguono. In Germania è vero che hanno anche una quantità di tamponi fuori dal normale, ma un'ipotesi come questa dice che basta niente e in due secondi si ferma il campionato".

Anche la questione infortuni potrebbe pesare?

"Sì, son d'accordo. Ci sono condizioni diverse, è due mesi che fanno poco niente i calciatori. Rischi di infortuni ci stanno, però viviamo in un periodo di eccezionalità e anche loro dovranno viverli, se ci sarà qualche infortunio in più pazienza. Vengono considerati infortuni anche i positivi Covid-19... Dobbiamo andare avanti in questa maniera, non abbiamo alternative".