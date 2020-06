tmwradio Fiore: "Il Parma è molto pratico ed ha un progetto molto interessante"

L'ex centrocampista Stefano Fiore, presente nella semifinale di Euro 2000 tra Italia e Olanda, ricorda quei momenti ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto di ieri: "Questo è un Parma completamente diverso a quello che ho conosciuto io, non sono paragonabili. Il nostro Parma aveva vinto e avrebbe dovuto e potuto vincere qualcosa in più. Ha comunque una sua identità, e D'Aversa viene sottovalutato: questo perché tutti noi siamo attratti magari dal calcio spettacolare o qualcosa che ti rubi l'occhio. Il Parma è molto pratico, così come il suo allenatore. D'Aversa è in gamba: ha un certo tipo di squadra e sta facendo un campionato sopra le righe, ieri vincevano fino a 10 minuti dalla fine e sarebbero stati dentro la zona Europa League. Tecnicamente non ha quei valori lì, e questo aumenta la considerazione verso Faggiano e D'Aversa: fanno rendere il giocattolo nel miglior modo possibile. Il progetto è interessante, non so se continuerà su questa strada ma è tra le squadre che ha fatto sicuramente meglio".