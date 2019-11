Fabrizio Lucchesi, direttore sportivo, ha parlato a TMW Radio in merito al caso Florenzi alla Roma: "Non sono contenti entrambi: la società per le prestazioni del giocatore e lui del suo impiego. Vediamo cosa succede nelle prossime settimane, ma a gennaio mi sembra difficile che possa andare via. A giugno più probabile. Fonseca è stato bravo a calarsi nella realtà, va apprezzata la sua prontezza. La Roma sta facendo qualcosa forse al di sopra delle proprie possibilità".

