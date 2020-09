tmwradio Nappi e la corsa scudetto: "Dopo Juve e Inter solo l'Atalanta. Roma e Lazio indietro"

Marco Nappi, nella sua intervista a TMW Radio, ha parlato della corsa scudetto facendo la sua personale griglia della Serie A: "Per me sulla carta dopo Juventus e Inter c'è solo l'Atalanta. Non credo assolutamente a Roma e Lazio... Forse il Napoli. Lì l'entusiasmo può diventare determinante, ma per me l'Atalanta può davvero giocarsi lo Scudetto. Non credo che la Champions gli toglierà energie: la sicurezza che gli ha dato anche la partita stessa col PSG è tanta, stavano per passare e sono consapevoli della loro forza. Hanno uno stadio fantastico, una tifoseria fantastica. La metterei al terzo posto nella lotta Scudetto al pari con il Napoli".

