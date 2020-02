vedi letture

tmwradio Sconcerti: "Juve, questa non è una influenza ma una vera malattia"

Il direttore Mario Sconcerti è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per commentare il difficile momento in casa Juventus: "Non è facile curare questo disagio tecnico, perché finora si è pensato, e anche Sarri lo ha fatto, che la Juventus peccasse di disattenzione da orgoglio. La stessa cosa è successa in Champions, la manifestazione dove tu vieni spinto a credere per forza. La Juve per più di un'ora è rimasta quasi in balìa di una squadra normale, che aveva qualche buon giocatore ma niente di più. Non credo che sentano il bisogno di aggrapparsi a qualcosa. Sono convinti di essere una squadra che quando deve vincere, ci riesce. Quello che si pensava fosse un problema gestibile, è diventato un problema strutturale. E allora diventa difficile. Non è più un'influenza ma una malattia. Quello che arriva in superficie è un vero e proprio disagio tra Sarri e i giocatori e tra Sarri e la società. Qui c'è una specie di confusione di fondo che non permette una comunicazione corretta. Sono persone profondamente diverse".