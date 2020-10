tmwradio Tacchinardi sul momento del Torino: "E' presto ora per mandare via Giampaolo"

vedi letture

Per commentare il momento del Torino a Maracanà, su TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore Alessio Tacchinardi. Di seguito un estratto dell'intervista: "Quella è una maglia gloriosa, fatta di sacrifici. Il profilo di Giampaolo è un profilo molto delicato, è un tecnico bravissimo che insegna calcio ma non è nel suo ambiente ideale. E' un pò come Sarri alla Juventus. E' un tecnico bravo, ma non nell'ambiente ideale per il suo tipo di lavoro".

Non è il caso di richiamare Mazzarri?

"L'anno scorso, quando Sarri perse a Milano 4-2, lì si doveva cambiare, perché c'era la sensazione che non avesse lo spogliatoio dalla sua parte. E' presto ora per mandare via Giampaolo, ma se scatta l'empatia squadra-giocatore, con il lavoro se ne esce. Ma se non c'è, perché aspettare? C'è da capire com'è il rapporto negli spogliatoi. E poi decidere".