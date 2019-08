© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutto fatto per il passaggio di Davide Zappacosta dal Chelsea alla Roma. Risolutivo l'ultimo contatto di oggi tra l'agente Alessandro Lucci e Marina Granovskaia, braccio destro di Roman Abramovich ai Blues e vera decision maker del club londinese. Il terzino farà domani (al massimo mercoledì ma la sensazione al momento porta a domani, ndr) le visite a Roma, sbarcando così alla corte di Fonseca. Affare chiuso in prestito. In uscita così Davide Santon che riflette in questi minuti sul Maiorca, ha la SPAL come alternativa ma non è da escludere come terza ipotesi che possa rimanere anche in giallorosso.