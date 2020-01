TMW - Roma, Dzeko: "Spinazzola? Con la testa è sempre stato qui"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

L’attaccante della Roma Edin Dzeko ha commentato in zona mista il successo ottenuto in casa del Genoa: “L’abbraccio con Pau Lopez? C’era stato un chiarimento tra lui e Cristante, ha fatto una partita importante, ha fatto qualche parata che ci ha salvato nel primo tempo”.

Su Spinazzola: “L’avete visto oggi, ha fatto una grande partita. Lui con la testa è stato sempre qui a Roma, oggi ha fatto una grande partita. È un giocatore importante per noi”.

Sulla gara: “Penso che abbiamo fatto una grande partita soprattutto nel primo tempo. Non ci possiamo permettere in una partita così di riaprire la gara, sicuramente se restavamo 2-0 era più dura per loro. Nel secondo tempo abbiamo sofferto, ma ci sta. poi la nostra qualità è venuta fuori e abbiamo chiuso col terzo gol”.

Sulla scelta di restare a Roma: “Qui sto bene, sono felice. Non sarei rimasto in un posto dove non solo felice”.