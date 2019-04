TMW - Roma, interlocutorio il summit a Boston. Massara confermato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tavolo a tre tra il presidente della Roma, James Pallotta, Franco Baldini e il dirigente Frederic Massara hanno portato a un solo risultato significativo: la conferma, a direttore sportivo, di quest'ultimo, che sarà l'anello di congiunzione tra il campo e la dirigenza, mantenendo anche il ruolo di capo scout. Proprio Massara oggi rientrerà in Italia, mentre per il direttore tecnico verranno sciolte le riserve a inizio maggio, con Campos e Petrachi come primi nomi.