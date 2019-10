TMW - Roma, Kluivert si sfoga: "Errore inaccettabile dell'arbitro"

Fonte: da Roma, Pietro Lazzerini - Vocegiallorossa.it

Queste le parole di Justin Kluivert, esterno della Roma, dopo il pareggio europeo contro il 'gladbach. “Non so cosa abbia visto l’arbitro, è un errore inaccettabile. Non posso giocare contro il Milan perché sono squalificato ma è una grande partita per la Roma e penso che possiamo battere il Milan. Non siamo contenti per il rigore. Il momento della Roma? Non è buono però penso che la squadra possa fare più gol. Io falso nueve? Io voglio solo giocare, dove non importa. Come sto? Bene. Il gol sbagliato da Florenzi? Lo abbiamo visto, dobbiamo segnare di più, gli errori ci stanno”, ha detto l'olandese in zona mista.