Fonte: Dario Marchetti

Henrik Mkhitaryan è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore della Roma: il giocatore armeno - proveniente dall'Arsenal - ha infatti da pochi minuti concluso le visite mediche a Villa Stuart. Per lui adesso la firma sul contratto con i giallorossi (operazione in prestito con diritto di riscatto che si trasformerebbe in obbligo al raggiungimento delle 25 presenze).