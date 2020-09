tmw Roma, secondo poker: 4-1 al Frosinone e Mkhitaryan in campo per novanta minuti

Buono anche il secondo test della Roma e altro poker, questa volta al Frosinone. Al Benito Stirpe finisce 4-1 per i giallorossi grazie alle reti di Karsdorp, Under, Pellegrini e Mkhitaryan con l'armeno che è stato il solo della squadra di Fonseca a restare in campo per novanta minuti. Fonseca, intanto, ritrova 4 nazionali dal primo minuto come Mancini, Cristante, Under e Pellegrini. Retano a riposo, invece, Dzeko, Spinazzola e Florenzi, apparsi stanchi al tecnico portoghese dopo il rientro dalle Nazionali.

TABELLINO

Frosinone-Roma 1-4

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti (60′ Ghazoini), Ariaudo (46′ Szyminski), Capuano (46′ Krajnc); Salvi (46′ Zampano), Tribuzzi, Maiello (60′ Errico), Vitale, D’Elia (71′ Giordani); Ciano (46′ Trotta), Ardemagni (46′ Dionisi (71′ Tonetto)).

A disp: Iacobucci, Marcianò, Bastianello, Beghetto, Coccia, Santarpia.

All. Alessandro Nesta

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez (46′ Mirante); Mancini (68′ Trasciani), Cristante, Ibanez (60′ Juan Jesus); Karsdorp (60′ Santon), Diawara (60′ Villar), Veretout (68′ Seck), Calafiori (68′ Bouah); Cengiz (68′ Antonucci) , Pellegrini (68′ Perotti); Mkhitaryan.

A disp: Boer.

All. Paulo Fonseca

Arbitro: Sig. Davide Di Marco di Ciampino

Assistente 1: Sig.ra Tiziana Trasciatti di Foligno

Assistente 2: Sig.ra Lucia Abruzzese di Foggia

Marcatori: 14′ Karsdorp (Roma), 16′ Under (Roma), 36′ Pellegrini (Roma), 44′ Mkhitaryan (Roma), 55′ Dionisi (Frosinone)

Ammoniti: –

Espulsi: –