Fonte: dal nostro inviato, Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nova tegola in casa Roma. Nelle ultime ore si è fermato infatti Davide Zappacosta e per il laterale, in prestito dal Chelsea, si teme la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Il giocatore sta effettuando i test medici in questi istanti ed è atteso a breve il comunicato ufficiale sulle sue condizioni fisiche.