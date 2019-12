Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Sampdoria sta perdendo in casa contro il Parma nel match delle 18 in Serie A. Come raccolto dall’inviato di TMW, per tutto il primo tempo la Gradinata Sud ha intonato cori contro il presidente Massimo Ferrero, ma ha comunque sostenuto la squadra in questo momento delicato.