TMW - Sassuolo, Bourabia: "Oggi fatto male. Non perdiamo la fiducia"

Fonte: dal nostro inviato, Antonio Parrotto

Il centrocampista del Sassuolo, Mehdi Bourabia, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta contro il Perugia in Coppa Italia: "Oggi non è andata bene ma non dobbiamo perdere la voglia di andare avanti. Ci sono partite molto importanti da qui a Natale. In tanti non giocavamo da tempo, oggi abbiamo fatto quello che potevamo. Adesso il mister deciderà anche per il campionato, non dobbiamo perdere la fiducia. Adesso sto meglio, devo continuare a lavorare per arrivare al 100%".