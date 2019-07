© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Colloquio tra mister Roberto De Zerbi e Gian Marco Ferrari nel ritiro di Vipiteno. Come immortalato nel video dell'inviato di TMW, i due si sono intrattenuti in solitaria per qualche minuto. Molto probabile che tra i temi della discussione ci sia stato anche l'interesse dell'Atalanta nei confronti del giocatore, tra i nomi analizzati dai nerazzurri per l'eventuale dopo-Mancini.