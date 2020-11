tmw Sassuolo, Rossi: "In C2 eravamo dei disperati, Squinzi e Adriana ci hanno portati in alto"

Carlo Rossi, presidente del Sassuolo, ha parlato dal palco del "Mapei Football Center" durante la cerimonia di intitolazione di "Via Giorgio Squinzi" e del campo "Adriana Spazzoli". Queste le sue dichiarazioni, raccolte da TMW: "In questi momenti stavo ripensando al percorso fatto. All'inizio erano momenti difficili per noi. Col presidente Gravina ci trovavamo al Consiglio della C2 ma eravamo dei disperati, ci mettevamo tanta volontà ma non avevamo la possibilità di esprimerci come ci stiamo esprimendo adesso. I risultati di oggi sono merito di Giorgio Squinzi e Adriana Spazzoli, che ci hanno permesso, con l'aiuto di persone competenti, di arrivare dove siamo. Speriamo che questa sia l'ennesima tappa del grande percorso che sta facendo il Sassuolo".