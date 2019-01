TMW - Sassuolo, sfida col Genoa per Meroni del Pisa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivano le sirene della Serie A su Andrea Meroni, centrale difensivo classe 1997 del Pisa. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sul ragazzo di Monza ci sarebbero le attenzioni del Sassuolo, club con il quale i nerazzurri vantano ottimi rapporti, e il Genoa. Meroni in questa stagione ha messo a referto 20 presenze con i Toscani fra Serie C, Coppa Italia e Coppa Italia di Serie C.