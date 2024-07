Ufficiale Andrea Meroni riparte dalla Reggiana. Depositato il contratto del difensore ex Cosenza

Nuova avventura in Serie B per Andrea Meroni, difensore che si era svincolato dopo l'ultima esperienza al Cosenza. Come si apprende dal sito della Lega B, la Reggiana ha depositato il contratto del difensore classe '97. Alla Reggiana ritroverà William Viali, tecnico che lo ha avuto proprio al Cosenza e che è stato fondamentale per la sua scelta.

Nell'ultima stagione in Serie B con la maglia del Cosenza, Meroni ha collezionato 24 presenze fra campionato e Coppa Italia per un totale di 2124 minuti giocati.