TMW - Schick verso l'addio: la Roma lo valuta 30 milioni, Lipsia in pole

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Patrik Schick va verso l'addio. Il centravanti ceco della Roma sarà coinvolto nelle tante operazioni in entrata e in uscita della prossima estate, sebbene pure Edin Dzeko sia sul mercato. Pagato 42 milioni di euro, i giallorossi lo valutano almeno 30 per via dei ventitré anni e dei margini di miglioramento fatti intravedere (solo a sprazzi) in queste stagioni. Da par suo Schick non ha intenzione di accettare un eventuale prestito, dopo il naufragio della trattativa con la Sampdoria dello scorso inverno, quando era a un passo dal ritrovare il blucerchiato: quindi possibile solo una cessione a titolo definitivo, anche con un obbligo di riscatto. Il Lipsia è in pole e ha già contattato il club capitolino.