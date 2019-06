TMW - Semplici: "Qualunque sarà il futuro, lo deciderò con la SPAL"

Fonte: dai nostri inviati Marco Frattino e Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Premio 'Panchina Giusta' per Leonardo Semplici, tecnico della SPAL. "Panchina giusta per me tra la SPAL, una genovese e quella di Firenze? Sono grandi panchine, ho un contratto con loro. Abbiamo fatto un percorso incredibile, la società era famosa nel passato ma è tornata a lottare ad alti livelli. Il percorso personale devo condividerlo con i ragazzi, ma anche con la proprietà, Mattioli e Vagnati. Qualunque sarà il mio futuro, lo deciderò con la SPAL", le parole dell'allenatore.