tmw Skriniar incedibile per l'Inter? Leonardo ci proverà: PSG a caccia dell'erede di Thiago Silva

"Su di lui abbiamo fatto un investimento giusto, ha fatto bene in tre anni, è un asset su cui puntiamo e su cui punteremo per il futuro". Due giorni fa, in occasione dell'apertura ufficiale del calciomercato, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio s'è così espresso sul futuro di Milan Skriniar. Per il dirigente nerazzurro il difensore slovacco non si muoverà, ma le richieste non mancano. E presto potrebbero arrivare anche delle offerte.

Le parole di Ausilio non hanno infatti scoraggiato Leonardo, uomo mercato del Paris Saint-Germain alla ricerca dell'erede di Thiago Silva. Negli ultimi giorni il dirigente brasiliano ha più volte ribadito l'interesse per l'ex Sampdoria, con la promessa che dalla prossima settimana comincerà a muoversi concretamente con una prima offerta ufficiale. Serviranno 50 milioni di euro per sedersi attorno a un tavolo e il PSG ci proverà. Anche se, al momento, la posizione dell'Inter è quella di assoluta incedibilità.