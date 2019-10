TMW - SPAL, Mattioli: "Faremo bene. Di Francesco tornerà presto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Walter Mattioli, presidente della SPAL, ha parlato a margine della presentazione della terza maglia della squadra estense. Queste le sue parole: "Abbiamo dedicato la maglia a tutti i tifosi della nostra provincia. L'ho pensato insieme al responsabile di Macron. Il primo anno c'era il castello, bellissimo, e ne abbiamo vendute tante, andò a ruba, l'anno scorso ancora di più con la Curva Ovest. Adesso la provincia che rappresenta lo spirito che abbiamo: abbiamo voluto omaggiare tutti i tifosi. Questa maglia è bellissima, con le immagini e i nomi dei Comuni, spero piaccia a tutti".

Nuovo sponsor per le prossime partite?

"Sì, stiamo discutendo ma siamo alla fase finale. Presenteremo nei prossimi giorni questa partnership, vogliamo trovare sponsor importantissimi. Dopo la situazione particolare di questa estate stiamo riprendendo in mano tutta la situazione".

Ritrovata la vittoria. Adesso i primi punti in trasferta?

"Quando si vince si sorride di più. Ero comunque sempre tranquillo perché vedo la squadra lavorare tutti i giorni. Il gruppo è ottimo, i nuovi devono amalgamarsi ma ci siamo. Siamo stati anche sfortunati, visti gli infortuni: Di Francesco è fondamentale e dovrebbe tornare dopo il Cagliari. Sono convinto che ritorneremo a far vedere un buon gioco, per noi e per i tifosi. Sono fiducioso e sicuro di quello che sto dicendo, faremo bene anche quest'anno".