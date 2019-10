TMW - SPAL, Valdifiori: "Oggi grande prova di squadra. E grazie ai tifosi"

Fonte: Dall'inviato Antonio Parrotto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in zona mista Mirko Valdifiori ha commentato la propria prestazione e quella della SPAL dopo la vittoria sul Parma: “Era una partita delicata che avevamo preparato per tornare alla vittoria. Ne avevamo bisogno e al di là della mia prestazione oggi è si è vista una grande squadra sotto il profilo della compattezza. Ringraziamo il pubblico per la vicinanza mostrataci nonostante il momento delicato che stavamo attraversando. Questa vittoria ci da grande slancio. - continua Valdifiori – Anche nelle scorse settimane avevamo preparato bene le gare, ma non riuscivamo a compattaci. Oggi invece tutti i reparti hanno collaborato e il fatto di non aver subito gol ne è la dimostrazione”.