Si va verso una linea guida per gli stipendi dei calciatori tesserati a titolo temporaneo (in prestito). Servirà il consenso di ognuno di loro per continuare a giocare per le squadre presso le quali sono tesserati fino al termine della stagione. E l’idea è quella di ridurre il pagamento degli emolumenti al minimo per i mesi di luglio e agosto. Nella prossima stagione invece i calciatori riceveranno gli stipendi di 12 mesi in 10 mesi dal club di appartenenza. Questa l’indicazione di massima emersa dal Consiglio di Lega, che sarà poi con ogni probabilità rimodulata dai club con i singoli calciatori che dovranno prestare il loro consenso, comunque, ad una riduzione degli stipendi per i mesi di luglio e agosto rispetto ai soliti ingaggi. Nuove trattative da rifare, singolarmente e con non poche polemiche all’orizzonte. Stabilite le date, il calcio italiano prova a ripartire...